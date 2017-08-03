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Новости Нижнего Тагила

Десантники отпраздновали День ВДВ на набережной Тагильского пруда (ФОТО)

3 августа 2017, 06:30Добавить новость
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2 августа десантники отпраздновали свой день на набережной Тагильского пруда. Там состоялся митинг, посвящённый 87-ой годовщине ВДВ.

«Крылатую пехоту» первым поздравил глава города Сергей Константинович Носов. Он отметил, что день ВДВ остаётся самым любимым и ожидаемым событием среди других военно-профессиональных праздников России.

 

О десантниках всегда говорят в превосходной степени. Самые мобильные и боеспособные, вы не раз своим героизмом доказывали преданность долгу, готовность сражаться до победы, воевать не числом, а умением, -- сказал глава города.

 

В конце речи Сергей Носов пожелал десантникам и их семьям крепкого здоровья и мирного неба над головой. С поздравительным словом также выступили депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Радаев и ветераны ВДВ, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

После поздравительных слов участники мероприятия возложили цветы к мемориалу воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Память погибших при исполнении долга почтили минутой молчания.

 

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Фото: Тагильский рабочий

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