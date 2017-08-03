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Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд о передаче ей в собственность зданий трех колледжей (ФОТО)

3 августа 2017, 10:30Добавить новость
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РПЦ пытается получить в собственность три колледжа в центре Екатеринбурга. 

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от РПЦ. Епархия требует передать ей в собственность три исторических здания, в которых в настоящее время располагаются учебные заведения.  

Если церковь выиграет суд, то учащимся Свердловского мужского хорового колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа негде будет заниматься.

Заседание суда назначено на 28 августа. Комментариев от екатеринбургской епархии получить не удалось, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.

Историческое здание на улице Декабристов, в котором сейчас расположен монтажный колледж, было построено в 1934 году. В советское время оно очень изменило свой облик, а с тех пор, как его занимает колледж, в здании появились спортзал, пристрой и другие изменения. 

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Екатеринбургский монтажный колледж

К тому же, в колледже около 1 000 человек обучаются техническим специальностям, поэтому в нем установлено оборудование, станки. Епархия хочет разместить в здании духовную семинарию. 

Через дорогу от монтажного колледжа располагается одно из зданий, принадлежащего Екатеринбургскому экономико-технологическому колледжу, где обучаются 200 человек. 

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 Екатеринбургский экономико-технологический колледж

Также церковь претендует на помещение зала Свердловского мужского хорового колледжа, расположенного на улице Ленина, 15. В этом колледже обучаются дети, начиная с четырех лет, и наличие зала необходимо для всех учащихся. 

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Екатеринбургский мужской хоровой колледж

 

Подобный судебный иск - прецедент для Свердловской области. Год назад епархия уже обращалась в суд, предъявляя свои требование передать эти помещения церкви. Тогда МУГИСО отказало епархии. 

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Фото: ZNAK

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