Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд о передаче ей в собственность зданий трех колледжей (ФОТО)

РПЦ пытается получить в собственность три колледжа в центре Екатеринбурга.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от РПЦ. Епархия требует передать ей в собственность три исторических здания, в которых в настоящее время располагаются учебные заведения.





Если церковь выиграет суд, то учащимся Свердловского мужского хорового колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа негде будет заниматься.





Заседание суда назначено на 28 августа. Комментариев от екатеринбургской епархии получить не удалось, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.





Историческое здание на улице Декабристов, в котором сейчас расположен монтажный колледж, было построено в 1934 году. В советское время оно очень изменило свой облик, а с тех пор, как его занимает колледж, в здании появились спортзал, пристрой и другие изменения.





Екатеринбургский монтажный колледж





К тому же, в колледже около 1 000 человек обучаются техническим специальностям, поэтому в нем установлено оборудование, станки. Епархия хочет разместить в здании духовную семинарию.



Через дорогу от монтажного колледжа располагается одно из зданий, принадлежащего Екатеринбургскому экономико-технологическому колледжу, где обучаются 200 человек.





Екатеринбургский экономико-технологический колледж





Также церковь претендует на помещение зала Свердловского мужского хорового колледжа, расположенного на улице Ленина, 15. В этом колледже обучаются дети, начиная с четырех лет, и наличие зала необходимо для всех учащихся.





Екатеринбургский мужской хоровой колледж

Подобный судебный иск - прецедент для Свердловской области. Год назад епархия уже обращалась в суд, предъявляя свои требование передать эти помещения церкви. Тогда МУГИСО отказало епархии.





Фото: ZNAK