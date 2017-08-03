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Новости Нижнего Тагила

Пешеходная зона, тротуарная дорожка и новые парковки: благоустройство территории рынка «Алтайский» начато в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 августа 2017, 18:15Добавить новость
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Строительные работы ведутся этим летом на улице Юности и проезде Предпринимателей близ рынка «Алтайский» в Нижнем Тагиле. Журналисты TagilCity.ru побывали на строительной площадке и узнали, как в скором будущем изменится окружающее рынок пространство.

О неудобствах, связанных со строительными работами на Вагонке, журналистам портала TagilCity.ru сообщили читатели. Основными претензиями горожан стали шум, пыль, неудобство при пеших прогулках и парковке.

 

На рынок у нас выходят окна. Почти всё лето невозможно их открыть - шум. А когда делали дорогу или ломали киоски ещё и пылища поднималась, -- пожаловалась жительница дома №20 на ул. Юности журналистам TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,алтайская,Алтайский рынок,Вагонка,улица Юности,проезд Предпринимателей,бизнес,торговля,рынок,благоустройство,строительство,ремонт,Малых,Уткин

 

Ходить около рынка почти всё лето невозможно. Особенно с коляской. А обойти негде. Где-то дорогу только вскрыли, где-то уже уложили щебень. Да и на машине особо не поездишь. Проезд между рынком и жилыми домами закрыт, -- вторит ей другая жительница Вагонки. 

 

Нижний Тагил,алтайская,Алтайский рынок,Вагонка,улица Юности,проезд Предпринимателей,бизнес,торговля,рынок,благоустройство,строительство,ремонт,Малых,Уткин

 

Журналисты TagilCity.ru выяснили, что, вероятно, автомобили не смогут ездить по этому проезду уже никогда. А временные неудобства горожанам создают работы, призванные благоустроить общественное пространство около рынка. 

 

Ведутся работы в рамках согласованного проекта по благоустройству. Бетонные плиты с торчащей арматурой будут заменены на асфальт. Вдоль проезда Предпринимателей будет выложена тротуарная дорожка шириной более 3 метров. Она будет проложена от ул. Бобкова до ул. Юности. Это станет пешеходной зоной. Проезд для автомобилей туда будет закрыт. Для удобства людей с ограниченными возможностями в проекте предусмотрены заниженные бордюры, удобные въезды, специальные отметки для слабовидящих, -- рассказал журналистам TagilCity.ru представитель рынка - Андрей Уткин.


На фотографиях с места работ уже сейчас видно, что пространство вокруг рынка активно меняется: укладывается тротуарная плитка, удалены бетонные плиты, из которых торчала арматура, снесены ларьки-пристрои.

 

Бизнес в Нижнем Тагиле должен быть социально ответственным. Любая общественно-полезная деятельность предпринимателей активно поддерживается, и будет поддерживаться городскими властями, -- отметил в разговоре с журналистами TagilCity.ru советник Сергея Носова по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслав Малых. 

 

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Фото: 2 августа, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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