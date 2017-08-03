Пропавшего в 2016 году 24-летнего жителя Нижнего Тагила не нашли: возбуждено уголовное дело

Заявление о пропаже 24-летнего молодого человека подала в полицию его сестра 17 декабря 2016 года. В последний раз Александра видели на улице Садовая, он направлялся на остановку маршрутных такси. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.



Чуть позже сотрудники полиции зафиксировали мобильный телефон молодого человека в районе села Николо-Павловское. В селе проживают родители Александра. Однако о местонахождении сына им ничего не было известно, опрос местных жителей тоже ничего не дал.



Так как следы пропавшего без вести Александра Щербакова до сих пор не обнаружены, следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».



Всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего Александра Щербакова, следует обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-61-08, 97-61-01 или на линию 02.