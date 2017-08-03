| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пропавшего в 2016 году 24-летнего жителя Нижнего Тагила не нашли: возбуждено уголовное дело

3 августа 2017, 07:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,происшествие,розыск,Свердловская область,убийство,пропавшие без вести,расследование,поиски,николо-павловское
Житель Нижнего Тагила Александр Щербаков пропал без вести в декабре 2016 года. Спустя 8 месяцев безуспешных поисков полиция возбудила уголовное дело.

Заявление о пропаже 24-летнего молодого человека подала в полицию его сестра 17 декабря 2016 года. В последний раз Александра видели на улице Садовая, он направлялся на остановку маршрутных такси. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Чуть позже сотрудники полиции зафиксировали мобильный телефон молодого человека в районе села Николо-Павловское. В селе проживают родители Александра. Однако о местонахождении сына им ничего не было известно, опрос местных жителей тоже ничего не дал.

Так как следы пропавшего без вести Александра Щербакова до сих пор не обнаружены, следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего Александра Щербакова, следует обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-61-08, 97-61-01 или на линию 02.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Соучредитель нижнетагильского предприятия заключен под домашний арест в связи с обвинением в ряде экономических преступлений
21 июля, 19:05
0 3
Бывший сотрудник нижнетагильской ИК №13 приговорен к 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима за убийство своего друга
21 июля, 14:35
0 2
Пропавшего пермяка нашли мёртвым в лесу в Свердловской области
10 июля, 20:10
3 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 91
Подписаться на новости