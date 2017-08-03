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Новости Нижнего Тагила

Пропавший без вести студент из Нижней Туры найден в религиозной общине в Челябинске

3 августа 2017, 14:00Добавить новость
полиция,помощь,Свердловская область,розыск,найден,община,студент,Челябинск

Пропавшего в мае в Нижней Туре 19-летнего студента нашли в Челябинске в религиозной общине.

Как пишет Ура.ру, родителям пропавшего позвонила неизвестная женщина. Она сообщила, что их сын находится в религиозной общине и трудится на сельхозработах, молодому человеку там хорошо, и он не планирует возвращаться домой.

Родители обратились в полицию, где оперативники помогли им установить адрес секты. Семья пропавшего вместе с полицейскими выехали в Челябинскую область. Однако на территорию общины их не впустили.

Сейчас силовики готовят спецоперацию по штурму дома. Есть предположения, что молодой человек находится там в измененном сознании, по этой причине он не выходит на связь с родственниками.

 
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