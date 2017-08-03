Пропавший без вести студент из Нижней Туры найден в религиозной общине в Челябинске

Пропавшего в мае в Нижней Туре 19-летнего студента нашли в Челябинске в религиозной общине.

Как пишет Ура.ру, родителям пропавшего позвонила неизвестная женщина. Она сообщила, что их сын находится в религиозной общине и трудится на сельхозработах, молодому человеку там хорошо, и он не планирует возвращаться домой.





Родители обратились в полицию, где оперативники помогли им установить адрес секты. Семья пропавшего вместе с полицейскими выехали в Челябинскую область. Однако на территорию общины их не впустили.





Сейчас силовики готовят спецоперацию по штурму дома. Есть предположения, что молодой человек находится там в измененном сознании, по этой причине он не выходит на связь с родственниками.