Шесть сотрудников ЕВРАЗа доказали незаконность их увольнения в Верховном суде (ФОТО)

Тяжбы бывших работников АО «ЕВРАЗ КГОК», сначала отстраненных от работы на основании медицинских заключений, а впоследствии и уволенных с предприятия, продолжаются более двух лет.



Работники комбината - машинисты электровоза - были отстранены от работы по результатам внеочередного медицинского осмотра.

В феврале-марте 2015 года были отстранены от работы более двадцати машинистов электровоза и машинистов тепловоза по результатам внеочередного медицинского осмотра, проведенного Екатеринбургским медицинским центром (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП). В число признанных не годными к работе попали работники, как трудоспособного возраста, так и пенсионеры, -- рассказал журналистам TagilCity.ru юрист профсоюзной организации Качканарского ГОКа «Ванадий» Владимир Полазкин.



Тринадцать работников не согласились с решением комиссии и обратились в профсоюз для защиты своих трудовых прав в суде.

Часть работников согласились перейти на другую низкооплачиваемую работу, часть людей уволились на пенсию. Оставшиеся тринадцать работников, обратившись в профсоюзную организацию «Ванадий», дали согласие на защиту своих трудовых прав в судебном порядке. В течение 2015-2016 годов прошли судебные разбирательства в судах различных судебных инстанций. За этот период количество желающих продолжать отстаивание своих трудовых прав уменьшилось до шести человек, по разным причинам (кто-то уволился на пенсию, кто-то нашел другую работу). По итогам судебных разбирательств – исковые требования работников не были удовлетворены, -- отметил юрист Владимир Полазкин.

Несмотря на это, профсоюзные юристы сохраняли уверенность в правоте своих подзащитных. Чтобы обжаловать нормативно-правовой акт, на основании которого были уволены машинисты, представители профсоюза обратились в Верховный суд.

С целью дальнейшей защиты работников был использован механизм подачи административных исков в Верховный Суд РФ об оспаривании нормативно-правового акта государственного органа – Приказа Минздравсоцразвития РФ №796 от 19.12.2005г, а именно подпунктов, на основании которых они были уволены. 27 апреля 2017 года состоялось судебное разбирательство, в котором в качестве административных ответчиков участвовали Министерство здравоохранения РФ и Министерство Юстиции РФ. Защиту интересов уволенных работников Качканарского ГОКа осуществлял представитель профсоюзной организации «Ванадий». В судебном заседании также принимал участие представитель Генеральной прокуратуры РФ, который в своем заключении поддержал требования работников. Верховный Суд РФ удовлетворил их требования, -- сообщил юрист профсоюзной организации Качканарского ГОКа «Ванадий» Владимир Полазкин.

Фото: решение Верховного суда РФ.

После признания частично недействующим приказа Минздрава, на основании которого были уволены работники, юристы Качканарского ГОКа ЕВРАЗа продолжат добиваться восстановления их подзащитных на работе.