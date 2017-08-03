Шесть сотрудников ЕВРАЗа доказали незаконность их увольнения в Верховном суде (ФОТО)

Тяжбы бывших работников АО «ЕВРАЗ КГОК», сначала отстраненных от работы на основании медицинских заключений, а впоследствии и уволенных с предприятия, продолжаются более двух лет.
Работники комбината - машинисты электровоза - были отстранены от работы по результатам внеочередного медицинского осмотра.
В феврале-марте 2015 года были отстранены от работы более двадцати машинистов электровоза и машинистов тепловоза по результатам внеочередного медицинского осмотра, проведенного Екатеринбургским медицинским центром (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП). В число признанных не годными к работе попали работники, как трудоспособного возраста, так и пенсионеры, -- рассказал журналистам TagilCity.ru юрист профсоюзной организации Качканарского ГОКа «Ванадий» Владимир Полазкин.
Тринадцать работников не согласились с решением комиссии и обратились в профсоюз для защиты своих трудовых прав в суде.
Часть работников согласились перейти на другую низкооплачиваемую работу, часть людей уволились на пенсию. Оставшиеся тринадцать работников, обратившись в профсоюзную организацию «Ванадий», дали согласие на защиту своих трудовых прав в судебном порядке. В течение 2015-2016 годов прошли судебные разбирательства в судах различных судебных инстанций. За этот период количество желающих продолжать отстаивание своих трудовых прав уменьшилось до шести человек, по разным причинам (кто-то уволился на пенсию, кто-то нашел другую работу). По итогам судебных разбирательств – исковые требования работников не были удовлетворены, -- отметил юрист Владимир Полазкин.
Несмотря на это, профсоюзные юристы сохраняли уверенность в правоте своих подзащитных. Чтобы обжаловать нормативно-правовой акт, на основании которого были уволены машинисты, представители профсоюза обратились в Верховный суд.
С целью дальнейшей защиты работников был использован механизм подачи административных исков в Верховный Суд РФ об оспаривании нормативно-правового акта государственного органа – Приказа Минздравсоцразвития РФ №796 от 19.12.2005г, а именно подпунктов, на основании которых они были уволены. 27 апреля 2017 года состоялось судебное разбирательство, в котором в качестве административных ответчиков участвовали Министерство здравоохранения РФ и Министерство Юстиции РФ. Защиту интересов уволенных работников Качканарского ГОКа осуществлял представитель профсоюзной организации «Ванадий». В судебном заседании также принимал участие представитель Генеральной прокуратуры РФ, который в своем заключении поддержал требования работников. Верховный Суд РФ удовлетворил их требования, -- сообщил юрист профсоюзной организации Качканарского ГОКа «Ванадий» Владимир Полазкин.
Фото: решение Верховного суда РФ.
После признания частично недействующим приказа Минздрава, на основании которого были уволены работники, юристы Качканарского ГОКа ЕВРАЗа продолжат добиваться восстановления их подзащитных на работе.
После решения Верховного Суда о признании частично недействующим Приказа Минздравсоцразвития РФ №796 от 19.12.2005г, по нашему мнению, возникли основания (новые обстоятельства) для пересмотра ранее принятых судебных решений, в которых работникам было отказано в удовлетворении их исковых требований. В настоящее время подготовлены и направлены в Качканарский городской суд три заявления о пересмотре судебных решений по новым обстоятельствам, -- рассказал о планах журналистам TagilCity.ru юрист Владимир Полазкин.