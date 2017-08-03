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Новости Нижнего Тагила

Свердловский предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную продажу медицинских приборов

3 августа 2017, 20:10Добавить новость
деньги,мошенничество,нарушение,пенсионеры,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область

Индивидуальный предприниматель разносила по квартирам свердловчан медицинские приборы, продавая их в виде поддержки от государства. Деятельность признали незаконной, предприниматель привлечена к административной ответственности.

В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области неоднократно поступали жалобы на индивидуального предпринимателя, которая разносила медицинские приборы по квартирам граждан и продавала их в виде социальной поддержки от государства. По результатам проверок Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора установил, что в процессе деятельности предпринимателя нарушались права потребителей.

 

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, граждане не получали достоверной информации о реализуемых аппаратах, о правилах их безопасного и эффективного использования, а также о противопоказаниях. После обращения представителей Роспотребнадзора в суд с иском было проведено заседание. Районный суд города Каменск-Уральский вынес решение о признании действий предпринимателя незаконными, и вынудил ее прекратить свою деятельность.

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