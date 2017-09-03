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Акция протеста против сноса памятников советским солдатам прошла в Польше

3 сентября 2017, 14:05Добавить новость
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Жители Польши провели акцию протеста против сноса памятников и монументов советским солдатам.

В Варшаве протестующие провели акцию у американского посольства. Участники не довольны поправками в закон «О запрете пропаганды коммунизма», из-за которых предполагается снести в стране все монументы и памятники советским солдатам, участвовавших в освобождении Польши в годы Второй Мировой войны. Под угрозой сноса находятся почти 500 различных объектов, половина из которых посвящены советской армии.

 

Протестующие полагают, что в этом замешаны власти США. Участники акции протеста готовят письмо президенту Дональду Трампу, в котором требуют объяснить отношение Америки к данной ситуации, пишет URA.ru.

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