Акция протеста против сноса памятников советским солдатам прошла в Польше

Жители Польши провели акцию протеста против сноса памятников и монументов советским солдатам.

В Варшаве протестующие провели акцию у американского посольства. Участники не довольны поправками в закон «О запрете пропаганды коммунизма», из-за которых предполагается снести в стране все монументы и памятники советским солдатам, участвовавших в освобождении Польши в годы Второй Мировой войны. Под угрозой сноса находятся почти 500 различных объектов, половина из которых посвящены советской армии.

Протестующие полагают, что в этом замешаны власти США. Участники акции протеста готовят письмо президенту Дональду Трампу, в котором требуют объяснить отношение Америки к данной ситуации, пишет URA.ru.