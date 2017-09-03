Бездомная собака держит в страхе семью из Серова (ФОТО)

Семья Бутаковых из Серова вынуждена добираться до близлежащих мест на такси. Мать трёх дочек боится отпускать девочек гулять и выучилась на права, чтобы отвозить их в школу и детский сад, которые находятся в нескольких шагах от дома.



Бутаковы боятся собаки по кличке Ева, которая обитает на той же улице. Раньше, когда у Евы был хозяин, она не вызывала опасений, за ней ухаживали и кормили. Старый хозяин переехал в другой город, новые тоже уехали, и собака осталась без присмотра.

Когда соседи съехали, Еву мы не видели месяца три-четыре. Тут недавно утром ко мне дочка подходит и говорит: «Мама, смотри там Ева стоит». Вышла, посмотрела: Ева. Стоит худая, трясется. Может, гуляла. Всякое думали. К себе взять я ее не могу, она стала озлобленной. Я просто не знаю, что она может вычудить. Я не уверена, что она не наброситься на меня или детей. У меня средняя дочка, конечно, всех животных готова приютить, но я не уверена в адекватности собаки., -- рассказывает Елена Бутакова.



За Евой бегают бродячие кобели, собаки рычат и лают на проходящих мимо людей. Елена не отпускает старшую дочь на тренировку по баскетболу, а в школу и детский сад детей отправляет на такси. Женщина обзванивает городские приюты для животных в попытке пристроить Еву. Но, по утверждениям Елены, ситуацию это спасёт только отчасти. Оставшихся кобелей тоже будет необходимо куда-то деть.



Как передаёт «Серов Глобус», чтобы отловить стаю собак во главе с Евой семье Бутаковых нужно обратиться с заявлением в Управление капитального строительства. После тщательного рассмотрения ситуации приедет специалист и отловит бездомных собак. Но вопрос о том, что делать семье Бутаковых в то время, пока чиновники изучают заявление, остаётся открытым.

Фото: Серов Глобус