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Новости Нижнего Тагила

Бездомная собака держит в страхе семью из Серова (ФОТО)

3 сентября 2017, 10:05Добавить новость
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Дети из семьи Бутаковых не могут нормально ходить в школу и гулять с друзьями по улице. Семью из Серова держит в страхе бездомная собака по кличке Ева.

Семья Бутаковых из Серова вынуждена добираться до близлежащих мест на такси. Мать трёх дочек боится отпускать девочек гулять и выучилась на права, чтобы отвозить их в школу и детский сад, которые находятся в нескольких шагах от дома.

Бутаковы боятся собаки по кличке Ева, которая обитает на той же улице. Раньше, когда у Евы был хозяин, она не вызывала опасений, за ней ухаживали и кормили. Старый хозяин переехал в другой город, новые тоже уехали, и собака осталась без присмотра.

 

Когда соседи съехали, Еву мы не видели месяца три-четыре. Тут недавно утром ко мне дочка подходит и говорит: «Мама, смотри там Ева стоит». Вышла, посмотрела: Ева. Стоит худая, трясется. Может, гуляла. Всякое думали. К себе взять я ее не могу, она стала озлобленной. Я просто не знаю, что она может вычудить. Я не уверена, что она не наброситься на меня или детей. У меня средняя дочка, конечно, всех животных готова приютить, но я не уверена в адекватности собаки., -- рассказывает Елена Бутакова.


За Евой бегают бродячие кобели, собаки рычат и лают на проходящих мимо людей. Елена не отпускает старшую дочь на тренировку по баскетболу, а в школу и детский сад детей отправляет на такси. Женщина обзванивает городские приюты для животных в попытке пристроить Еву. Но, по утверждениям Елены, ситуацию это спасёт только отчасти. Оставшихся кобелей тоже будет необходимо куда-то деть.

Как передаёт «Серов Глобус», чтобы отловить стаю собак во главе с Евой семье Бутаковых нужно обратиться с заявлением в Управление капитального строительства. После тщательного рассмотрения ситуации приедет специалист и отловит бездомных собак. Но вопрос о том, что делать семье Бутаковых в то время, пока чиновники изучают заявление, остаётся открытым.


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Фото: Серов Глобус
 
 
 
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