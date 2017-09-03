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Новости Нижнего Тагила

Комплексные учения спасателей прошли на «Горе Белой» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 сентября 2017, 09:05Добавить новость
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Сценарий различных чрезвычайных ситуаций отработали нижнетагильские спасатели в рамках совместных учений с персоналом горнолыжного комплекса «Гора Белая».

30 августа прошли комплексные учения спасателей ЦЗНТ Нижнего Тагила и персонала ГЛК «Гора Белая». Специалисты отработали действия в случае чрезвычайной ситуации по двум сценариям.

Согласно первому сценарию, на горнолыжном комплексе произошла утечка газа из котельной. В помещении, где произошла авария, находится человек. Задача спасателей состояла в поиске пострадавшего, его эвакуации и устранении утечки.

 

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По второму сценарию 4 человека застряли на подъёмнике из-за технической неполадки. Необходимо было эвакуировать застрявших людей из кабинок, используя альпинистское снаряжение.

Как передаёт Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, комплексные учения прошли успешно, спасатели и персонал комплекса действовали слаженно с соблюдением временных нормативов.


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Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил
 
 
 
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