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Новости Нижнего Тагила

Находящийся в федеральном розыске мужчина пойман в аэропорту Екатеринбурга

3 сентября 2017, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,политика,розыск,Свердловская область,суд,оружие,Аэропорт «Кольцово»
Мужчина, который в течение года скрывался от полиции, задержан в Кольцово. В 2016 году его объявили в федеральный розыск за хранение оружия.

В марте 2016 года 37-летнего жителя Екатеринбурга поймали за хранение оружия. На заседание по своему уголовному делу подозреваемый не явился, и в течение года скрывался от полиции.

Как сообщает Rupolit.net, находясь в федеральном розыске мужчина успел совершить несколько краж в Пионерском посёлке. 2 сентября подозреваемого задержали в аэропорту Кольцово.

На данный момент мужчина находится в СИЗО. При этом судебного процесса не было, вину задержанного ещё предстоит доказать.

 

 

 
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