Находящийся в федеральном розыске мужчина пойман в аэропорту Екатеринбурга

В марте 2016 года 37-летнего жителя Екатеринбурга поймали за хранение оружия. На заседание по своему уголовному делу подозреваемый не явился, и в течение года скрывался от полиции.



Как сообщает Rupolit.net, находясь в федеральном розыске мужчина успел совершить несколько краж в Пионерском посёлке. 2 сентября подозреваемого задержали в аэропорту Кольцово.



На данный момент мужчина находится в СИЗО. При этом судебного процесса не было, вину задержанного ещё предстоит доказать.