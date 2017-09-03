В марте 2016 года в Ревде произошёл пожар в квартире жилого дома. Пожарный Константин Винокуров в этот момент проезжал возле горящего здания. Первым делом он сообщил о пожаре по телефону экстренной службы и бросился к месту происшествия.
Соседи сообщили, что в горящей квартире, возможно, находится её хозяин. Константин Винокуров проник в квартиру и вытащил мужчину наружу. В квартире на втором этаже дома находились женщина и маленький ребёнок. Выйти на улицу они не могли из-за задымления подъезда. Пожарный, используя подручные средства, защитил себя от огня и дыма и вывел женщину с ребёнком. После прибытия пожарной команды он помогал эвакуировать жителей квартир с верхних этажей.
2 сентября 2017 года за героизм, проявленный при спасении людей на пожаре, Константин Винокуров был удостоен медали «За спасение погибавших». Государственную награду вручил замминистра МЧС Сергей Кададов, передаёт E1.ru.
Спасатель из Ревды получил медаль за спасение трёх людей из горящего дома (ФОТО)3 сентября 2017, 10:35Добавить новость
В марте 2016 года в Ревде произошёл пожар в квартире жилого дома. Пожарный Константин Винокуров в этот момент проезжал возле горящего здания. Первым делом он сообщил о пожаре по телефону экстренной службы и бросился к месту происшествия.
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru