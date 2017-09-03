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Новости Нижнего Тагила

Спасатель из Ревды получил медаль за спасение трёх людей из горящего дома (ФОТО)

3 сентября 2017, 10:35Добавить новость
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Медаль «За спасение погибавших» получил пожарный из Ревды. Мужчина оказался в нужном месте, и в нужное время, чтобы суметь спасти трёх людей из горящего дома.

В марте 2016 года в Ревде произошёл пожар в квартире жилого дома. Пожарный Константин Винокуров в этот момент проезжал возле горящего здания. Первым делом он сообщил о пожаре по телефону экстренной службы и бросился к месту происшествия.

Соседи сообщили, что в горящей квартире, возможно, находится её хозяин. Константин Винокуров проник в квартиру и вытащил мужчину наружу. В квартире на втором этаже дома находились женщина и маленький ребёнок. Выйти на улицу они не могли из-за задымления подъезда. Пожарный, используя подручные средства, защитил себя от огня и дыма и вывел женщину с ребёнком. После прибытия пожарной команды он помогал эвакуировать жителей квартир с верхних этажей.

2 сентября 2017 года за героизм, проявленный при спасении людей на пожаре, Константин Винокуров был удостоен медали «За спасение погибавших». Государственную награду вручил замминистра МЧС Сергей Кададов, передаёт E1.ru.


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Фото: E1.ru
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