Ледяная глыба из фекалий образовалась в аварийном общежитии в Серове (ФОТО, ВИДЕО)

«Церемония» сожжения фекального сталагмита происходила в прямом эфире федерального канала Life.

На лестничной клетке одного из общежитий, находящегося в аварийном состоянии, образовалась ледяная глыба, состоящая из отходов человеческого организма. Жители возмущены, потому что это им приходится не только видеть каждый день, но и дышать соответствующими запахами, исходящими от необычного сталагмита, как назвали его проживающие в доме люди.





Жильцы дома в Серове посчитали, что лучше это сжечь, чем дышать неприятным запахом. Глыбу вырубили топорами, выбросили из подъезда и, обливая керосином, попытались сжечь. Видео с записью сожжения глыбы было выложено в интернет.





Фото: Life.ru





Запах керосина отчетливо ощущался в воздухе, но он оказался несравнимо лучше того натурального запаха, которым приходилось дышать живущим в доме детям, старикам и инвалидам. Таково мнение местных жителей, сообщает URA.RU. Впрочем, до конца уничтожить глыбу не удалось.





Очевидцы, наблюдавшие процесс, прокомментировали:





Эти дома, их на карте нет, и кто-то же эти деньги отгребает, получает за них деньги. Деньги люди платят и за капитальные ремонты, и за коммуналку, только куда эти деньги уходят, никто не знает.





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