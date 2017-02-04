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Новости Нижнего Тагила

Ледяная глыба из фекалий образовалась в аварийном общежитии в Серове (ФОТО, ВИДЕО)

4 февраля 2017, 13:00Добавить новость
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«Церемония» сожжения фекального сталагмита происходила в прямом эфире федерального канала Life. 

На лестничной клетке одного из общежитий, находящегося в аварийном состоянии, образовалась ледяная глыба, состоящая из отходов человеческого организма. Жители возмущены, потому что это им приходится не только видеть каждый день, но и дышать соответствующими запахами, исходящими от необычного сталагмита, как назвали его проживающие в доме люди.

Жильцы дома в Серове посчитали, что лучше это сжечь, чем дышать неприятным запахом. Глыбу вырубили топорами, выбросили из подъезда и, обливая керосином, попытались сжечь. Видео с записью сожжения глыбы было выложено в интернет.

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Фото: Life.ru

Запах керосина отчетливо ощущался в воздухе, но он оказался несравнимо лучше того натурального запаха, которым приходилось дышать живущим в доме детям, старикам и инвалидам. Таково мнение местных жителей, сообщает URA.RU. Впрочем, до конца уничтожить глыбу не удалось.

Очевидцы, наблюдавшие процесс, прокомментировали:

Эти дома, их на карте нет, и кто-то же эти деньги отгребает, получает за них деньги. Деньги люди платят и за капитальные ремонты, и за коммуналку, только куда эти деньги уходят, никто не знает.


Видео: Life.ru

Видео: Салон красоты
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