Омбудсмен Свердловской области провела прием заключенных из Нижнего Тагила по личным вопросам (ФОТО)

Омбудсмен посетила ЛИУ-51 в сопровождении полковника Георгия Губанкова, помощника начальника ГУФСИН региона по соблюдению прав человека в УИС.



Татьяна Мерзлякова провела осмотр отрядов и туберкулезно-легочных отделений, где состоялся прием заключенных по личным вопросам.



Особое внимание уделялось проверке бытовых условий проживания. Осужденные высказали свое мнение по поводу качества лечения и обеспечению лекарствами.