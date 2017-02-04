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Новости Нижнего Тагила

Омбудсмен Свердловской области провела прием заключенных из Нижнего Тагила по личным вопросам (ФОТО)

4 февраля 2017, 09:45Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область
В Нижнем Тагиле побывала Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

Омбудсмен посетила ЛИУ-51 в сопровождении полковника Георгия Губанкова, помощника начальника ГУФСИН региона по соблюдению прав человека в УИС.

Татьяна Мерзлякова провела осмотр отрядов и туберкулезно-легочных отделений, где состоялся прием заключенных по личным вопросам.

Особое внимание уделялось проверке бытовых условий проживания. Осужденные высказали свое мнение по поводу качества лечения и обеспечению лекарствами.

 

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