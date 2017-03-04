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Новости Нижнего Тагила

Известный продюсер Максим Фадеев высказался в защиту выступления юной тагильчанки Вики Стариковой на шоу «Минута славы» (ФОТО, ВИДЕО)

4 марта 2017, 16:30Добавить новость
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Жестокое мнение членов жюри, высказанное по окончании выступления 8-летней Вики Стариковой из Нижнего Тагила, вызвало слезы знаменитого российского продюсера Максима Фадеева. 

После выступления юной тагильчанки Максим Фадеев с горечью поделился своими эмоциями, которые были вызваны жесткой критикой членов жюри. Он назвал «неприятным событием» то, что произошло по окончании ее выступления.Напомним, девочка на шоу исполнила песню Земфиры «Жить в своей голове».

Российский продюсер Фадеев защитил девочку, как отец, музыкант и педагог. Максим твердо считает, что девочку обидели незаслуженно. Также убежден, что взрослые люди не имеют права критиковать ребенка так же, как взрослого: нужно учитывать особенности психики и восприятия детей. 

 

Видео: Твинди Синема

Имея опыт работы в 2-х сезонах вокального конкурса «Голос. Дети», он осудил бесчувственное отношение Владимира Познера и Ренаты Литвиновой, которое они показали в своих комментариях талантливой девочки.

Вика – творческий человек. Она занимается с детства не только музыкой, но также гимнастикой и цирковым искусством. При большой занятости девочка успевает учиться почти на одни пятерки. Вике нравится петь, играть на фортепиано,. Она мечтает о том, чтобы ее будущая профессия была связана с камерами: ей понравился процесс съемки в телевизионном шоу.

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Вика – общительный, доброжелательный человек, у нее много друзей, с которыми она проводит свое свободное от занятий время. А его, порой, остается совсем немного при ее активном образе жизни.

В интервью Life.ru Вика поделилась, что у нее нет обиды на резкую критику жюри «Минуты славы»: девочка воспитана на уважении к старшим. Ей только жаль, что выбранная специально для Ренаты Муратовны песня Земфиры вызвала столько суровой критики.

Вика не обижена, на Литвинову, но, как сама сказала, мимо ее гримерки она прошла на цыпочках и не стала с ней фотографироваться.

 

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В сложившейся ситуации, как и всегда по жизни, ей сейчас придает силы поддержка друзей, родных, близких ей людей, которые ее любят. 

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