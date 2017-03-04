Священнослужитель из Екатеринбурга спрятал женщину в пансионате и продал ее квартиру

Сама женщина оправдывала свой поступок тем, что «никому не нужна, кроме Бога». Сообщается, что отец Константин отвез женщину в пансионат, но он тщательно скрывает в какой именно, пишет Ura.ru.



Тем не менее, он пообещал, что «предъявит» старушку живой и невредимой. Кроме того, он признался, что продал квартиру, поскольку пенсии в 13 тысяч не хватало на содержание пожилой одинокой женщины.