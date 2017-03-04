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Священнослужитель из Екатеринбурга спрятал женщину в пансионате и продал ее квартиру

4 марта 2017, 09:15Добавить новость
город,Екатеринбург,пенсионеры,помощь,Россия,Свердловская область,церковь,священник
В Екатеринбурге пропала пожилая женщина, которая некоторое время назад оформила дарственную на священника. Иерей Константин часто навещал пенсионерку, покупал продукты и даже получал за нее пенсию.

Сама женщина оправдывала свой поступок тем, что «никому не нужна, кроме Бога». Сообщается, что отец Константин отвез женщину в пансионат, но он тщательно скрывает в какой именно, пишет Ura.ru.


Тем не менее, он пообещал, что «предъявит» старушку живой и невредимой. Кроме того, он признался, что продал квартиру, поскольку пенсии в 13 тысяч не хватало на содержание пожилой одинокой женщины. 

© TagilCity.ru
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