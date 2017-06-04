Добровольцы всю ночь расчищали дороги и дворы после урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Сотни деревьев по всему Нижнему Тагилу пострадали из-за урагана, который прошел вечером 3 июня. Жители Нижнего Тагила вышли на улицы, чтобы помочь коммунальным службам устранить последствия урагана. Часть улиц из-за упавших деревьев была полностью перекрыта, все дороги засыпаны ветвями и обломками строительного мусора.
Водители и просто неравнодушные жители во всех частях города приняли участие в расчистке завалов.
У нас соседу завалило машину, помогали разгребать, -- говорит житель дома по проспекту Мира.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107
На Старателе попадали деревья с такими толстыми стволами, что их даже не обхватить! Вышли расчищать улицу, очень много крупного мусора, надеюсь, городские службы скоро его соберут, -- делится впечатлениями другой тагильчанин.
Водители, которых непогода застала в дороге, также после урагана собирали с дорог деревья и ветки, чтобы транспорт мог передвигаться дальше.
Фото: группа smotra.ru