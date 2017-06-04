Наружное освещение на улицах и во дворах Нижнего Тагила восстанавливают после урагана (ВИДЕО)

О ходе восстановительных работ на заседании штаба ЧС отчитался перед главой администрации Нижнего Тагила начальник управления ЖКХ - Егор Копысов:

К нам поступило порядка 80 заявок. 70% из них отработаны. В каждом районе города работают бригады. Всего 24 специалиста. До конца сегодняшнего дня, до 22:30 мы восстановим всё освещение по улицам-магистралям. Далее, по графику, будет восстанавливаться освещение во дворах. Вчера, по решению штаба, было организовано наружное освещение магистралей до 3 часов ночи. Сегодня, если будет нужно, готовы сделать также - продлить работу наружного освещения.



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Таким образом, ночью с 4-го на 5-ое июня все магистральные улицы Нижнего Тагила будут освещены. Иначе дело обстоит с освещением во дворах.

В кварталах ситуация сложнее, поскольку на линиях много веток и обломков крыш. Кварталы, где повреждены линии электропередач, оцеплены. В течение сегодняшнего дня сложится более полная картина, будет разработан график восстановления освещения в кварталах. По предварительным оценкам, эти работы займут около 4 дней напряжённой работы, -- сообщил на заседании штаба ЧС Егор Копысов.



Мэр поручил городским службам уделить особое внимание расчистке кварталов от последствий урагана. Поскольку от этих работ напрямую зависит восстановление освещения во дворах.