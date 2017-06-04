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Новости Нижнего Тагила

Обстановка после прохождения грозового фронта в Нижнем Тагиле стабилизировалась менее чем через сутки

4 июня 2017, 20:28Добавить новость
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Городские службы Нижнего Тагила успешно провели большую работу по ликвидации последствий прошедшего по Нижнему Тагилу урагана. О стабилизации обстановки в городе говорилось на очередном заседании штаба в администрации города, которое провел Сергей Носов

Прошло меньше одних суток после стихийного природного явления в Нижнем Тагиле. Ураган повредил линии электропередач, нанес серьезные разрушения крышам зданий, повалил большое количество деревьев.

Впереди – большая работа по расчистке улиц, дворов от последствий стихии. Но уже сделана важная работа по подключению к электроснабжению жилых и административных зданий. На это специалистам понадобилось менее суток.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

 

В подавляющем большинстве подача электроэнергии в дома восстановлена. Наружное освещение автодорог полностью будет включено до 22:00 4 июня. Внутриквартальное освещение восстановят в течение 3-4 дней.

«Тагилэнергосети» были усилены несколькими бригадами из других городов Свердловской области. Сейчас все еще остаются без электроснабжения 11 многоквартирных и 200 частных домов в Ленинском районе, 210 частных домов – в Дзержинском районе. Без электричества находится часть домов в районе Рудника. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

 

5 июня энергетики планируется подать электроэнергию в Висимо-Уткинск и поселок Чащино. Во всех остальных населенных пунктах электроэнергия есть.

Сергей Носов отметил активность горожан, которые самостоятельно выходят на расчистку дворов и дорог, квартальных проездов и детских площадок:

Очень показательна деятельность тагильчан в борьбе со стихией. Они убирают поваленные деревья и тем самым помогают электрикам осуществлять ремонтные работы.


А также Сергей Носов поручил руководителям профильных управлений, муниципальных предприятий и учреждений тщательно проанализировать ситуацию и подсчитать затраты на восстановление инфраструктуры города.

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