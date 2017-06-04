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Новости Нижнего Тагила

Школы и детские сады Нижнего Тагила готовы к приему детей: последствия урагана оперативно устраняются (ФОТО)

4 июня 2017, 18:40Добавить новость
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Валерий Суров рассказал редакции TagilCity.ru об устранении последствий урагана, бушевавшего в Нижнем Тагиле в субботу 3 июня.
В садиках и школах города все сделано, подготовлено к приему детей. В первую очередь там, где идут экзамены и лагеря с дневным пребыванием, -- сообщил редакции портала заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров. 

В частности, детский сад №127, на который упали сразу 6 деревьев, уже подготовлен к приему детей: специалисты расчистили подходы к учреждению, а также распилили деревья. 

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Благодаря работе городских служб дети смогут попасть в садик и продолжить обучение. После распила деревьев все бревна и ветки будут вывезены спецтехникой. 

Напомним, ураган в Нижнем Тагиле повредил более 100 крыш домов, обрушил сотни деревьев, одно из которых смертельно травмировало молодого человека из Екатеринбурга, приехавшего в пригород в гости. 

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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