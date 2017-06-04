Школы и детские сады Нижнего Тагила готовы к приему детей: последствия урагана оперативно устраняются (ФОТО)

В садиках и школах города все сделано, подготовлено к приему детей. В первую очередь там, где идут экзамены и лагеря с дневным пребыванием, -- сообщил редакции портала заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Благодаря работе городских служб дети смогут попасть в садик и продолжить обучение. После распила деревьев все бревна и ветки будут вывезены спецтехникой.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107