2 новые школы будут построены в Нижнем Тагиле на ГГМ в 2018 году

Две новые школы на 1200 мест будут построены в Нижнем Тагиле. Строительство планируется в Гальяно-Горбуновском массиве, в микрорайонах Александровский и Муринские пруды.

Нижний Тагил вошел в Федеральную программу по строительству и капитальному ремонту школ. 31 июля в Министерстве образования были обнародованы результаты отбора муниципальных образований по финансовой поддержке приоритетных инвестиционных проектов.





По мнению педагогов города, реализация такого проекта в масштабах страны – очень своевременна для Нижнего Тагила.





Реализация программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту школ давно назрела. Школы перегружены, работают в 2, а некоторые даже в 3 смены. Президентом РФ поставлена задача – перейти на одну смену обучения. Это само по себе диктует определенные задачи, которые предстоит решать. Что касается Нижнего Тагила, последняя школа в городе была построена 23 года назад. Работа школ в 2 смены создает определенные неудобства для родителей, это особая нагрузка на физиологию ребенка, -- поделилась информацией о новом проекте советник Главы города по развитию образования.

Строительство новых школ запланировано в новых микрорайонах Александровский и Муринские пруды на ГГМ.





Район, где будут построены 2 новые школы, выбран не случайно. ГГМ испытывает определенный голод в этом плане. Микрорайон развивающийся, строится много новых домов. Конечно, в районе много детей. Поэтому, в первую очередь, речь идет о благоустройстве именно этого микрорайона, -- рассказала Галина Масликова.

В плане развития города до 2022 года, как сообщают в Управлении образования Нижнего Тагила, строительство 3 новых школ.



