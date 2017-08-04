Больше 500 000 рублей отсудила супружеская пара из Екатеринбурга за задержку в сдаче квартиры

Супруги из Екатеринбурга отсудили у застройщика, продавшего им квартиру в новостройке, более полумиллиона рублей, за длительную задержку в выдаче им ключей от нового жилья.

В уральской столице состоялся суд в отношении застройщика «Брусника», который вовремя не выдал ключи от квартир дольщикам.





Еще в первом полугодии 2016 года организация должна была завершить строительство строящегося дома и выдать дольщикам ключи от новых квартир. Но срок сдачи был перенесен на вторую половину 2016 года, а люди до сих пор не въехали в свое жилье.



Истцы купили у застройщика 3-комнатную квартиру за 4,85 млн рублей, но тот тянул с выдачей ключей, и семья была вынуждена ютиться в однокомнатной квартире с детьми все это время.





Будучи обманутыми, супруги подали иск в суд, который постановил - выплатить истцам 500 234 рубля, в том числе - 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 165 000 рублей штрафа за срыв заключенного соглашения, 30 000 компенсации морального вреда, а также 5 234 рубля госпошлины, сообщает интернет-газета ZNAK.





Ответчик посчитал такую сумму излишней и обратился в областной суд, однако тот оставил решение предыдущей инстанции в силе.