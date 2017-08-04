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Новости Нижнего Тагила

Подростки-вандалы сломали фигуру слона у Нижнетагильского цирка (ФОТО, ВИДЕО)

4 августа 2017, 17:25Добавить новость
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Подростки в Нижнем Тагиле сломали скульптуру слона у городского цирка.

Неизвестные подростки, гуляя около Нижнетагильского цирка, залезли на мраморную цирковую скульптуру, а потом вырвали металлический шар из лап циркового слона.

Юные тагильчане попытались поиграть им в футбол, но мяч оказался слишком тяжелым для этого занятия. Затем он покатился по асфальту на газон, а подростки, испугавшись, убежали в сторону парка имени Бондина.

Покатившаяся фигура раскололась, но специалисты уверены, что восстановить ее можно. Сейчас она находится в музее изобразительных искусств. Кстати, эту скульптуру установили возле здания цирка всего год назад.

Нижний Тагил,происшествие,Свердловская область,скульптура,цирк,вандалы,вандализм,подростки,музей изобразительных искусств,восстановление,фигура,слон,мяч,ущербНижний Тагил,происшествие,Свердловская область,скульптура,цирк,вандалы,вандализм,подростки,музей изобразительных искусств,восстановление,фигура,слон,мяч,ущерб

 

Сейчас ведется активный поиск злоумышленников, которые повредили скульптуру: вполне возможно, им будет грозить наказание по статье «вандализм», сообщает АН «Между строк». 

Причиненный ущерб ещё оценивается. Шар придётся склеить, забетонировать, отшлифовать, а для доставки его на место нужно будет вызвать манипулятор


Напомним, маленькие тагильчане уже не в первый раз замечены в том, что они портят окружающую среду. Например, фонтан  в Театральном сквере, откуда струится вода, постоянно засоряется детьми


Фото, видео: АН «Между строк»

 

 

 
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