Подростки-вандалы сломали фигуру слона у Нижнетагильского цирка (ФОТО, ВИДЕО)

Подростки в Нижнем Тагиле сломали скульптуру слона у городского цирка.

Неизвестные подростки, гуляя около Нижнетагильского цирка, залезли на мраморную цирковую скульптуру, а потом вырвали металлический шар из лап циркового слона.





Юные тагильчане попытались поиграть им в футбол, но мяч оказался слишком тяжелым для этого занятия. Затем он покатился по асфальту на газон, а подростки, испугавшись, убежали в сторону парка имени Бондина.





Покатившаяся фигура раскололась, но специалисты уверены, что восстановить ее можно. Сейчас она находится в музее изобразительных искусств. Кстати, эту скульптуру установили возле здания цирка всего год назад.





Сейчас ведется активный поиск злоумышленников, которые повредили скульптуру: вполне возможно, им будет грозить наказание по статье «вандализм», сообщает АН «Между строк».





Причиненный ущерб ещё оценивается. Шар придётся склеить, забетонировать, отшлифовать, а для доставки его на место нужно будет вызвать манипулятор



Напомним, маленькие тагильчане уже не в первый раз замечены в том, что они портят окружающую среду. Например, фонтан в Театральном сквере, откуда струится вода, постоянно засоряется детьми.







Фото, видео: АН «Между строк»