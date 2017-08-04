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Новости Нижнего Тагила

Концессионное соглашение о реконструкции систем водоснабжения поступило в администрацию Нижнего Тагила

4 августа 2017, 20:55Добавить новость
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Администрации города поступило концессионное соглашение, в соответствии с которым «Уральская водная компания» подготовила проект по модернизации систем водоснабжения. 

Представители АО «Уральская водная компания» выступили с предложением о модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле. С подготовленным концессионным соглашением ознакомился глава города Сергей Носов.

 

«Уральская водная компания» не только предлагает проект реконструкции систем водоснабжения, но и прилагает к соглашению письмо от одного из инвестиционных банков Европы. В соответствии с ним компании одобрен кредит в 12 млрд рублей, которых будет достаточно для проведения полной модернизации.

 

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас у Сергея Носова есть месяц для обсуждения соглашения. Глава города вправе согласиться с исполнением проекта, внести коррективы в него или отказаться от заключения соглашения. 

 
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