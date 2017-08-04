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Новости Нижнего Тагила

Провалившаяся в карьер собака спасена в Нижнем Тагиле при поисках Александра Чумарина (ФОТО)

4 августа 2017, 18:20Добавить новость
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В минувшие выходные дно карьера шахты «Магнетитовая» при работах по поиску Александра Чумарина исследовали полиция, кинологи и отряды волонтёров. Несмотря на то, что цель не была достигнута, у поисков была польза - спасённая жизнь.

О проведённых поисковых работах журналистам TagilCity.ru рассказали представители поискового отряда «Скорпион».

 

На дне карьера в зоне обрушения шахты «Магнетитовая» проходили поиски Александра Чумарина. Были задействованы полиция, кинологи, поисковые отряды «Сокол» и «Скорпион». Мы спустили собаку на дно карьера. Она почувствовала какой-то запах. Всё проверили, но найти ничего не удалось. Наши полномочия на этом были закончены. Мы передали всю имеющуюся информацию полиции и покинули объект, -- рассказал журналистам TagilCity.ru представитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

 

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Фото: поисковые работы отряда «Скорпион», 29 и 30 июля, 2017 г.


Поскольку поисковая собака что-то почувствовала, работу на дне карьера продолжили полиция, горноспасатели из Екатеринбурга и служба безопасности ВГОК. Оказалось, что чутьё не обмануло животное.  

 

После окончания поисков наши созванивались со знакомыми полицейскими. Оказалось, что собака почуяла другую собаку. Как она оказалась на дне карьера, где она пряталась и почему её не нашли мы - не знаю. Животное было измождено длительным нахождением там, а также сильно истощённым. Кто-то из служащих забрал его, чтобы выходить, -- рассказал журналистам TagilCity.ru один из волонтёров поискового отряда «Скорпион». 


Напомним, по последним данным, после выхода из клуба в день исчезновения хоккеист Александр Чумарин сел на маршрутное такси №46 на ул. Быкова и поехал в сторону центра города.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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