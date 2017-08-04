Директор управляющей компании Нижнего Тагила обманул поставщиков электроэнергии на 10 млн рублей

Директор ООО Управление коммунального хозяйства «Теплотехник-НТ» Юрий Лямов обманул поставщиков энергоресурсов на 10 млн рублей. На него заведено уголовное дело.

Бывший директор управляющей компании «Теплотехник-НТ» причинил имущественный вред поставщикам, с которыми у него были заключены соглашения по обслуживанию. Собранные с 2014 по 2015 год денежные средства, которые приносили Юрию Лямову жильцы многоквартирных домов Ленинского района в счет оплаты коммунальных услуг, директор управляющей компании присвоил себе. Тем самым нарушил договора с поставщиками энергоресурсов и горячей воды, причинив им материальный вред.

Как сообщает Rupolit, общий ущерб по нескольким договорам обслуживания составил более 10 млн рублей. Сейчас на обвиняемого заведено уголовное дело по ст. 165 (причинение имущественного ущерба). Юрий Лямов полностью признал свою вину и ждет суда.