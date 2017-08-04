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Новости Нижнего Тагила

Житель Асбеста убил двух человек и сжёг их дом из-за редких монет стоимостью 7 000 рублей

4 августа 2017, 08:05Добавить новость
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Ночью 26 апреля в ходе тушения пожара дома в Малышевском городском округе Асбеста были обнаружены тела 27-летнего мужчины и 25-летней женщины. Экспертиза установила, что причиной смерти не являлся пожар.

По факту обнаружения тел со следами насильственной смерти правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В ходе следственных мероприятий был задержан 28-летний житель города Асбест, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе допроса задержанный признался в том, был знаком с погибшими и знал о том, что в доме хранятся 2 раритетные монеты. Вечером 26 апреля он проник в дом с целью их хищения.

Обнаружив, что хозяева дома не спят, преступник нанёс им несколько ударов трубой по голове. Украв монеты, он поджог дом и скрылся с места преступления. Позже редкие монеты мужчина продал за 7 000 рублей.


На данный момент задержанный находится под стражей до 27 сентября, сообщает СУ СК России по Свердловской области. Следователи продолжают сбор доказательств для предъявления обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса: убийство двух человек, разбойное нападение и уничтожение чужого имущества.

Стоит отметить, что только за убийство двух человек подозреваемому может грозить пожизненный срок.

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