Житель Асбеста убил двух человек и сжёг их дом из-за редких монет стоимостью 7 000 рублей

По факту обнаружения тел со следами насильственной смерти правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В ходе следственных мероприятий был задержан 28-летний житель города Асбест, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



В ходе допроса задержанный признался в том, был знаком с погибшими и знал о том, что в доме хранятся 2 раритетные монеты. Вечером 26 апреля он проник в дом с целью их хищения.



Обнаружив, что хозяева дома не спят, преступник нанёс им несколько ударов трубой по голове. Украв монеты, он поджог дом и скрылся с места преступления. Позже редкие монеты мужчина продал за 7 000 рублей.



На данный момент задержанный находится под стражей до 27 сентября, сообщает СУ СК России по Свердловской области. Следователи продолжают сбор доказательств для предъявления обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса: убийство двух человек, разбойное нападение и уничтожение чужого имущества.



Стоит отметить, что только за убийство двух человек подозреваемому может грозить пожизненный срок.