Житель Верхней Пышмы выжил после падения из окна на козырёк магазина (ФОТО)

3 августа пожарные Верхней Пышмы выехали на вызов по улице Кривоусова. На козырьке магазина, расположенного на 1 этаже пятиэтажного дома, находился мужчина, которому требовалась помощь.



Как сообщили очевидцы, мужчина выпал из окна. При помощи пожарной лестницы сотрудники МЧС сняли мужчину с козырька и передали в руки медиков.



Пострадавшего доставили в лечебное заведение, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Будет ли полиция осуществлять проверку случившегося, неизвестно.

Фото: Вечерний Екатеринбург