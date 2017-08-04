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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхней Пышмы выжил после падения из окна на козырёк магазина (ФОТО)

4 августа 2017, 07:05Добавить новость
больница,город,МЧС,пожарные,Свердловская область,травма,Верхняя Пышма,магазин,падение,окно
Мужчина выпал из окна общежития в Верхней Пышме и приземлился на козырёк магазина, расположенного на первом этаже.

3 августа пожарные Верхней Пышмы выехали на вызов по улице Кривоусова. На козырьке магазина, расположенного на 1 этаже пятиэтажного дома, находился мужчина, которому требовалась помощь.

Как сообщили очевидцы, мужчина выпал из окна. При помощи пожарной лестницы сотрудники МЧС сняли мужчину с козырька и передали в руки медиков.

Пострадавшего доставили в лечебное заведение, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Будет ли полиция осуществлять проверку случившегося, неизвестно.

 

больница,город,МЧС,пожарные,Свердловская область,травма,Верхняя Пышма,магазин,падение,окно

Фото: Вечерний Екатеринбург

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