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Новости Нижнего Тагила

105 курсантов института МЧС приняли присягу в Екатеринбурге (ФОТО)

4 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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105 курсантов Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России накануне приняли присягу.

Также на торжественной церемонии 156 первокурсников дали клятву о верности своей профессии.

В мероприятии приняли участие первые лица ВУЗа, правительства региона, Законодательного собрания и другие представители различных учреждений Свердловской области.

 

На церемонии курсанты возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан», посвященому воинам-интернационалистам.

 

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Яркой частью события стала демонстрация приёмов рукопашного боя, самбо и творчества. В завершении церемонии прошел парад, в котором, наряду с молодыми, приняли участие ветераны МЧС.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону
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