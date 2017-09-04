105 курсантов института МЧС приняли присягу в Екатеринбурге (ФОТО)

Также на торжественной церемонии 156 первокурсников дали клятву о верности своей профессии.





В мероприятии приняли участие первые лица ВУЗа, правительства региона, Законодательного собрания и другие представители различных учреждений Свердловской области.

На церемонии курсанты возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан», посвященому воинам-интернационалистам.

Яркой частью события стала демонстрация приёмов рукопашного боя, самбо и творчества. В завершении церемонии прошел парад, в котором, наряду с молодыми, приняли участие ветераны МЧС.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону