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Новости Нижнего Тагила

Бывший майор полиции возглавит Нижнетагильское отделение ОМОН

4 сентября 2017, 19:40Добавить новость
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Сотрудники отряда милиции особого назначения в Нижнем Тагиле знакомятся с новым командиром.

Нижнетагильский ОМОН приветствует нового командира. На эту должность был назначен бывший майор полиции Вадим Мирошниченко.

 

Новоиспеченный командир родился в 1980 году, на службу в ОМОН поступил в 21 год. За 16 лет карьеры неоднократно направлялся по заданию в зону вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Успешно выполнял все поставленные боевые задачи, за что и был награжден. Он получил награду «За отличие в службе» 2 и 3 степени, а также медаль «За отличие в охране общественного порядка». 

 

Бывший командир Эдуард Коряков сказал слова напутствия своему преемнику и поблагодарил отряд за службу. Скоро он займет должность командира отряда отделения Росгвардии ОМОН в Екатеринбурге, пишет Нижнетагильский ОМОН Управление Росгвардии по Свердловской области.
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