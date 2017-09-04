Бывший майор полиции возглавит Нижнетагильское отделение ОМОН

Нижнетагильский ОМОН приветствует нового командира. На эту должность был назначен бывший майор полиции Вадим Мирошниченко.

Новоиспеченный командир родился в 1980 году, на службу в ОМОН поступил в 21 год. За 16 лет карьеры неоднократно направлялся по заданию в зону вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Успешно выполнял все поставленные боевые задачи, за что и был награжден. Он получил награду «За отличие в службе» 2 и 3 степени, а также медаль «За отличие в охране общественного порядка».

поблагодарил отряд за службу