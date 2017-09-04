Екатеринбуржцы в третий раз «обняли» пруд в знак протеста против Храма-на-воде (ФОТО)

Присутствующие намеревались обнять Городской пруд.



Однако участников было недостаточно, и получились «полуобъятия», пишет E1.ru.





Среди участников присутствовал служитель церкви. Он пояснил, что строительство Храма-на-воде будет излишним.

Близ пруда расположено как минимум три церкви, рассказал представитель церкви, и все они принимают относительно небольшое количество людей.



Кроме того, на ВИЗе есть храм, требующий реставрации, а на Ботанике община давно просит о строительстве религиозного учреждения.