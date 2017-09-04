| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы в третий раз «обняли» пруд в знак протеста против Храма-на-воде (ФОТО)

4 сентября 2017, 06:30Добавить новость
вода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религия
В Екатеринбурге на Городском пруду состоялась акция протеста. Горожане вышли выразить своё возмущение строительству Храма-на-воде. Митинг в очередной раз проходил в виде флешмоба.

Присутствующие намеревались обнять Городской пруд.

Однако участников было недостаточно, и получились «полуобъятия», пишет E1.ru.

Среди участников присутствовал служитель церкви. Он пояснил, что строительство Храма-на-воде будет излишним.

 

Близ пруда расположено как минимум три церкви, рассказал представитель церкви, и все они принимают относительно небольшое количество людей. 

 

вода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религиявода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религиявода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религия


Кроме того, на ВИЗе есть храм, требующий реставрации, а на Ботанике община давно просит о строительстве религиозного учреждения.

 

вода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религиявода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религиявода,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,Храм на воде,храм,религия
Фото: E1.ru
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

30 000 рублей штрафа назначено предпринимателю за сброс нечистот в квартале Екатеринбурга
23 августа, 07:00
1 0
1
Обманутые дольщики в Свердловской области добились продолжения строительства
22 августа, 07:00
4 0
Обманутые дольщики Екатеринбурга вышли на общий митинг с участием омбудсмена Татьяны Мерзляковой (ФОТО)
21 августа, 07:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 64
Подписаться на новости