Екатеринбуржцы в третий раз «обняли» пруд в знак протеста против Храма-на-воде (ФОТО)

В Екатеринбурге на Городском пруду состоялась акция протеста. Горожане вышли выразить своё возмущение строительству Храма-на-воде. Митинг в очередной раз проходил в виде флешмоба.
Присутствующие намеревались обнять Городской пруд.
Однако участников было недостаточно, и получились «полуобъятия», пишет E1.ru.
Среди участников присутствовал служитель церкви. Он пояснил, что строительство Храма-на-воде будет излишним.
Близ пруда расположено как минимум три церкви, рассказал представитель церкви, и все они принимают относительно небольшое количество людей.
Кроме того, на ВИЗе есть храм, требующий реставрации, а на Ботанике община давно просит о строительстве религиозного учреждения.
Фото: E1.ru