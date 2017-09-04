Мультимедийный парк «Россия - моя история» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

Мы хотим рассказать историю России не сухим языком статистики, парк дает возможность прикоснуться к ней. Посетитель чувствует себя внутри электронного учебника по истории. Это квест, фэнтези, -- начинает свой рассказ экскурсовод.



Зрителям представили широкоэкранную видеоинсталляцию о Романовых, мультимедийный купол о времени Сергия Радонежского величиной в 10 метров, а также 100-метровую видеопроекцию о жизни русских людей в период 1914-1945 годы.



На детальное изучение каждой из четырех экспозиций должно уйти по две недели, передает Znak.com. Их названия – «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой победе» и «Россия - моя история».





Здание музея было построено на улице Народной Воли в столице Урала. На него ушло 350 млн рублей. В двухэтажном павильоне располагаются залы общей площадью 6,7 тысяч кв.м.





Интересно, что Екатеринбург – второй по счёту город, в котором открыли подобное учреждение. Первый мультимедийный центр появился в Уфе.

Фото: Znak.com