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Новости Нижнего Тагила

Мультимедийный парк «Россия - моя история» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

4 сентября 2017, 10:30Добавить новость
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Накануне в Екатеринбурге открылся исторический мультимедийный парк «Россия – моя история».

Мы хотим рассказать историю России не сухим языком статистики, парк дает возможность прикоснуться к ней. Посетитель чувствует себя внутри электронного учебника по истории. Это квест, фэнтези, -- начинает свой рассказ экскурсовод.


Зрителям представили широкоэкранную видеоинсталляцию о Романовых, мультимедийный купол о времени Сергия Радонежского величиной в 10 метров, а также 100-метровую видеопроекцию о жизни русских людей в период 1914-1945 годы. 

На детальное изучение каждой из четырех экспозиций должно уйти по две недели, передает Znak.com. Их названия – «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой победе» и «Россия - моя история».

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Здание музея было построено на улице Народной Воли в столице Урала. На него ушло 350 млн рублей. В двухэтажном павильоне располагаются залы общей площадью 6,7 тысяч кв.м.

Интересно, что Екатеринбург – второй по счёту город, в котором открыли подобное учреждение. Первый мультимедийный центр появился в Уфе.

 

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Фото: Znak.com
 
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