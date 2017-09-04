Нижний Тагил готов к отопительному сезону на 92%

на 92%

Администрация Нижнего Тагила провела совещание по вопросу готовности города к отопительному сезону. Руководители ресурсоснабжающих организаций и энергетики крупных предприятий отчитались за проведённые летом мероприятия по ремонту теплотрасс.



На инженерных инфраструктурах, которые принадлежат МУП «НТТС», «Горэнерго» и «Тагилэнерго», работы по ремонту либо завершены, либо находятся на стадии завершения. Ремонт теплотрасс в районах Лебяжка и Тагилстрой планируется завершить к 11 сентября.



Социальные объекты к отопительному сезону готовы на 100%. Подача тепла в спортивные, образовательные и другие организации будет подаваться в соответствии с установленным графиком. Готовность жилого фонда города составляет 92%. Работы по ремонту и подготовке к запуску теплотрасс жилых домов планируется завершить к концу сентября.



Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, отопительный сезон начнётся с 18 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Носов. С этого же дня начнёт работать «горячая линия» по вопросам подачи тепла в жилые дома и организации.