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Новости Нижнего Тагила

Новая дорога к школе появилась в пос. Кирпичный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 сентября 2017, 14:30Добавить новость
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В минувшие выходные завершился ремонт дороги по улице Некрасова в Нижнем Тагиле. Дорога ведет к школе №21 в поселке Кирпичный.

По словам местных жителей, они ждали эту дорогу 10 лет. Долгое время здесь был брусчатник, дорога представляла собой череду ям и ухабов.  

 

Дорогу эту практически 10 лет ждали. Проехать было не то чтобы невозможно, но транспорт портила она основательно. Сейчас не верится, что асфальт. Все жители спрашивают друг у друга – а ты уже новую дорогу опробовал? Новость дня в районе, -- поделился радостью житель улицы Некрасова.

 

Дорога была укреплена, асфальтирована. 3 сентября закончено нанесение разметки.

 

Жители поселка отмечают, что ремонт дороги до школы был долгожданным подарком, который они получили к новому учебному году.

 

Эта дорога социального назначения, так как ведет к школе. Поэтому ремонт этого участка был необходим, жители давно его ждали, -- поделился мнением советник мэра по развитию коммунальной инфраструктуры Андрей Обельчак.

 

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По этой дороге каждый день в любую погоду едет школьный автобус, а также везут детей в школу родители.

 

Теперь школьный автобус может проехать нормально. Раньше, когда дорога была разбита, школьный автобус ехал в объезд, а это довольно далеко. Детей приходилось высаживать на заднем дворе школы и они делали крюк вокруг здания. В этом учебном году все будет по-другому, -- рассказала мама ученика школы №21.

 

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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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