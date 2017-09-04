Новая дорога к школе появилась в пос. Кирпичный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В минувшие выходные завершился ремонт дороги по улице Некрасова в Нижнем Тагиле. Дорога ведет к школе №21 в поселке Кирпичный.

По словам местных жителей, они ждали эту дорогу 10 лет. Долгое время здесь был брусчатник, дорога представляла собой череду ям и ухабов.

Дорогу эту практически 10 лет ждали. Проехать было не то чтобы невозможно, но транспорт портила она основательно. Сейчас не верится, что асфальт. Все жители спрашивают друг у друга – а ты уже новую дорогу опробовал? Новость дня в районе, -- поделился радостью житель улицы Некрасова.

Дорога была укреплена, асфальтирована. 3 сентября закончено нанесение разметки.

Жители поселка отмечают, что ремонт дороги до школы был долгожданным подарком, который они получили к новому учебному году.

Эта дорога социального назначения, так как ведет к школе. Поэтому ремонт этого участка был необходим, жители давно его ждали, -- поделился мнением советник мэра по развитию коммунальной инфраструктуры Андрей Обельчак.

По этой дороге каждый день в любую погоду едет школьный автобус, а также везут детей в школу родители.