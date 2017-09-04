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Новости Нижнего Тагила

Новые частные детсады с ясельными группами появятся в Нижнем Тагиле

4 сентября 2017, 20:05Добавить новость
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Администрация Нижнего Тагила обсудила возможности развития частного дошкольного образования.

С 2013 по 2016 год было создано 8 детских садов, что позволило обеспечить местами 4833 ребенка от 3 до 7 лет. Мэр города Сергей Носов отметил, что сейчас самой важной задачей является увеличение числа детских садов с ясельными группами. Это позволит обеспечить детей от года до 3 лет местами в ДОУ.

 

Для этой цели будут привлечены не только возможности города, но и федеральные ресурсы. В ходе реализации проекта будут создаваться группы кратковременного нахождения детей в детсадах и центры ранней адаптации.

 

Сейчас в Нижнем Тагиле зарегистрировано 19 негосударственных дошкольных учреждений. В это число входят частные детсады для детей от года, семейные центры, детские клубы. Некоторые из них не только предлагают малышам образование, но и предоставляют услуги по присмотру и уходу, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 
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