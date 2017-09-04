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Оператор ОТВ подозревается в избиении екатеринбружца: возбуждено уголовное дело (ФОТО)

4 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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В Екатеринбурге обсуждают драку, по факту которой было возбуждено уголовное дело. Одним из участников стал оператор ОТВ.

Со своей историей в редакцию E1.ru обратился екатеринбуржец Егор Учкин.

Он заверил, что на него было совершено нападение. Среди троих хулиганов был оператор ОТВ Николай Косарев.

Молодые люди хорошо знакомы, однако в последнее время между ними происходили ссоры в социальных сетях. 


Учкин отметил, что у Косарева нет ни гражданства России, ни каких-либо иных разрешающих документов. Егор Учкин снял побои и обратился с заявлением в полицию. 

 

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Избитый на фото - Егор Учкин. Е1.ru

 

В свою очередь, Косарев факт инцидента подтверждает, более того, он даже ездил по этому поводу в отдел полиции. Ранее Учкин и Косарев были знакомы, жили в одном общежитии. 

Косарев рассказал иную версию случившегося. Дело в том, что драка была, по его мнению, подстроена. 

Первый после случившегося даже вымогал 20 тысяч рублей, чтобы информация не попала в прессу.

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Принскрины переписки до и после драки. E1.ru

 

Ни один участник инцидента не рассказывает о предшествующем конфликте. Есть предположение, что дело в девушке. Начальник Косарева рассказал, что молодой человек - уроженец Казахстана. Из-за большой нагрузки на операторов во время предвыборной кампании он просрочил две недели на то, чтобы продлить вид на жительство. Работа на ОТВ заключена по договору, поэтому пока Косарева увольнять не намерены.

В полиции факт драки и обращение в отдел подтвердили. Сейчас материал проверяется.

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