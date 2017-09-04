Жильцы дома с долгом в 500 000 р. в Нижнем Тагиле жалуются на состояние своего двора (ВИДЕО)

На отсутствие современной и комфортной детской площадки, обилие мусора, а также неудовлетворительное состояние внутриквартального подъезда к дому №37 на ул. Вязовская пожаловался журналистам TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Дмитрий Ж.
Мужчина является старшим по дому. В надежде как-то повлиять на ситуацию, он заснял ситуацию в своём дворе на видео.
На кадрах можно видеть старые качели во дворе, мусор, автомобильный проезд без твёрдого асфальтового покрытия.
Видео: двор Вязовская, 37, август, 2017 г.
От лица актива жильцов этого дома мужчина обращался в различные инстанции. В том числе администрацию Нижнего Тагила и Тагилстроевского района.
Чиновники разъяснили мужчине, что территория, на которую жалуется мужчина, находится в зоне ответственности дома, его жильцов и управляющей компании, а не муниципалитета.
Указанный земельный участок отмежеван для эксплуатации многоквартирного дома №37 по ул. Вязовская. Согласно п.2 ст. 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учёта, с элементами озеленения и благоустройства, входит в состав общего имущества и обслуживается управляющей компанией, -- говорится в ответе жильцам дома Администрации города Нижний Тагил.
Это означает, что работы на участке могут проводиться только по инициативе жильцов и за счёт источников финансирования, найденных ими самостоятельно.
Однако, по информации Администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила, по состоянию на 1 июня 2017 года, задолженность жильцов дома по оплате услуг ЖКХ составляла 512 013,82 рубля.
По мнению юристов, в подобной ситуации какие-либо работы в самом доме или на относящейся к нему территории возможны только после погашения задолженности или при самостоятельном нахождении жильцами источника финансирования работ.
Если участок находится в собственности многоквартирного дома, связанные с его ремонтом вопросы должны решаться на общедомовом собрании жильцов. Жильцы должны определить источник финансирования этих работ. Протокол собрания после таких собраний направляют управляющей компании. Она проводит работы при наличии на балансе дома необходимых средств. Если средств на балансе нет, а тем более, если по дому имеется задолженность, его жильцам остаётся только рекомендовать её погасить, -- рассказал журналистам TagilCity.ru юрист по вопросам ЖКХ.