Жильцы дома с долгом в 500 000 р. в Нижнем Тагиле жалуются на состояние своего двора (ВИДЕО)

Жильцы дома на ул. Вязовская в центре Нижнего Тагила жалуются на неудовлетворительное состояние их двора.

На отсутствие современной и комфортной детской площадки, обилие мусора, а также неудовлетворительное состояние внутриквартального подъезда к дому №37 на ул. Вязовская пожаловался журналистам TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Дмитрий Ж.



Мужчина является старшим по дому. В надежде как-то повлиять на ситуацию, он заснял ситуацию в своём дворе на видео.



На кадрах можно видеть старые качели во дворе, мусор, автомобильный проезд без твёрдого асфальтового покрытия.

Видео: двор Вязовская, 37, август, 2017 г.



От лица актива жильцов этого дома мужчина обращался в различные инстанции. В том числе администрацию Нижнего Тагила и Тагилстроевского района.



Чиновники разъяснили мужчине, что территория, на которую жалуется мужчина, находится в зоне ответственности дома, его жильцов и управляющей компании, а не муниципалитета.

Указанный земельный участок отмежеван для эксплуатации многоквартирного дома №37 по ул. Вязовская. Согласно п.2 ст. 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учёта, с элементами озеленения и благоустройства, входит в состав общего имущества и обслуживается управляющей компанией, -- говорится в ответе жильцам дома Администрации города Нижний Тагил.

Это означает, что работы на участке могут проводиться только по инициативе жильцов и за счёт источников финансирования, найденных ими самостоятельно.



Однако, по информации Администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила, по состоянию на 1 июня 2017 года, задолженность жильцов дома по оплате услуг ЖКХ составляла 512 013,82 рубля.



По мнению юристов, в подобной ситуации какие-либо работы в самом доме или на относящейся к нему территории возможны только после погашения задолженности или при самостоятельном нахождении жильцами источника финансирования работ.