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Новости Нижнего Тагила

Жителей ветхого жилья в Серове просят заплатить за долг за соцнайм (ФОТО)

4 сентября 2017, 15:35Добавить новость
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Жильцам аварийного дома в поселке Новая Кола незаконно начисляют плату за соцнайм. Управляющая компания требует с них оплаты за услуги за 3 года.

Дом по адресу ул. Углежогов, 10 был построен еще в 1931 году. В 2003 году дом записан в ветхое жилье. В самом здании нет ни канализации, ни водопровода, ни газа. Отопление в доме печное.

 

Не так давно жителям ветхого жилья пришли квитанции, в которых было требование погасить плату за социальный найм за 3 года.

 

Существует постановление, в котором указано, что жители ветхого и аварийного жилья не обязаны платить за соцнайм. Это является льготным случаем.

 

Одна из жительниц дома рассказала сотрудникам сайта «Глобус», что исправно платит за содержание жилья. В эту стоимость входит также уборка тротуарной дорожки и придомовой территории. При этом работников УК за выполнением вышеупомянутых работ замечено не было.

 

Также она пожаловалась, что жителям приходится делать ремонт за свой счет. Дом старый, его фундамент сгнил, из-за чего здание садится и чуть ли не ходит ходуном. Все дырки в стенах они заделывают тряпками, чтобы сохранить тепло в помещении.

 

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Фото: «Глобус»

 

Другие соседи также не остались в стороне. У одной из жительниц дома окно заросло плющом, который растет прямо из стен жилого здания.

 

Жители злополучного дома жаловались на условия проживания в администрацию города Серова. К ним обратился исполняющий обязанности главы администрации и сказал, чтобы они жаловались об этом депутатам. Однако чиновники ответили им, что не уполномочены этим заниматься. Тем самым, создавая бесконечный круговорот.

 

Соседи намерены написать письмо в Москву, чтобы делом занялись вышестоящие органы.

 

В управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, комментировать ничего не стали. Главы УК на месте также не оказалось.

 

 
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