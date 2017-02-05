Ботанический сад Екатеринбурга страдает от запаха фекалий с соседнего предприятия (ФОТО)

Сотрудники Екатеринбургского Ботанического сада пожаловались на зловонный запах, исходящий от предприятия по переработке канализационных отходов.
Как пишет URA.RU, предприятие появилось по соседству в декабре прошлого года, оно находится прямо рядом с забором Ботанического сада. С того момента окрестности наполнил запах отходов человеческой жизнедеятельности.
Вонь стоит такая, что чувствуется уже на центральном входе. Посетители задают вопросы, работать практически невозможно - запах преследуют всюду, им пропитывается одежда. Страдаем не только мы, но и Институт экологии растений и животных - у них вообще окна прямиком выходят на эту фирму. Страшно представить, что начнется весной, наверное, вонь распространится на всю улицу 8 Марта, -- рассказали сотрудники научно-исследовательского учреждения.
Руководство Ботанического сада написало претензию на имя директора перерабатывающего предприятия, однако ответа на документ не последовало.
Наши представители обследовали территорию и пообщались с владельцем склада органических удобрений. Он заверил, что в ближайшее время сменит помещение и не будет причинять неудобства. В настоящее время районная администрация готовит обращение в Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора с просьбой провести лабораторные исследования складируемых удобрений на предмет безопасности для окружающей среды, -- сообщили в администрации Чкаловского района Екатеринбурга.