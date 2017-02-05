Пикет за освобождение из колонии Евгении Чудновец прошел в Кургане

3 февраля в Кургане 30 активистов вышли на пикет в защиту Евгении Чудновец, осужденной в Курганской области за репост видео с издевательствами над ребенком.
Активисты требуют освобождения Чудновец из тюрьмы. Как пишет «Интерфакс», участники акции не являются членами какой-либо группы или движения. Все они – обычные люди, не равнодушные к судьбе заключенной. После пикета добровольцы собрали и направили в колонию для Евгении посылку с фруктами и предметами личной гигиены.
Мы стремимся привлечь внимание общественности и властей к несправедливо вынесенному Евгении Чудновец приговору. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, дело пересмотрели, а Евгению освободили, -- сообщила организатор пикета