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Новости Нижнего Тагила

Пикет за освобождение из колонии Евгении Чудновец прошел в Кургане

5 февраля 2017, 10:15Добавить новость
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3 февраля в Кургане 30 активистов вышли на пикет в защиту Евгении Чудновец, осужденной в Курганской области за репост видео с издевательствами над ребенком

Активисты требуют освобождения Чудновец из тюрьмы. Как пишет «Интерфакс», участники акции не являются членами какой-либо группы или движения. Все они – обычные люди, не равнодушные к судьбе заключенной. После пикета добровольцы собрали и направили в колонию для Евгении посылку с фруктами и предметами личной гигиены.

Мы стремимся привлечь внимание общественности и властей к несправедливо вынесенному Евгении Чудновец приговору. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, дело пересмотрели, а Евгению освободили, -- сообщила организатор пикета

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