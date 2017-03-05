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Новости Нижнего Тагила

Митинг против повышение платы за проезд прошел в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

5 марта 2017, 14:20Добавить новость
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Представители КПРФ стали организаторами митинга против повышения платы за проезд в Екатеринбурге, об этом сообщает «Накануне.ru».

В уральской столице прошел митинг. Его участники выразили свой протест против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Организаторами мероприятия стали члены региональной ячейки КПРФ Екатеринбурга.

На площадь Труда пришли сотни екатеринбуржцев, чтобы выразить свое несогласие с новыми ценами. Напомним, в январе 2017 года тариф на проезд был повышен с 26 до 28 рублей.

В связи с новыми ценами была пересчитана и цена проездного для льготных категорий граждан. Ранее пенсионеры платили 426 рублей в месяц, а с 15 февраля он уже стоит 1 000 рублей. За 443 рубля льготники могут совершить не более 40 поездок за 1 месяц.

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Организаторы собирали подписи несогласных с изменениями стоимости проезда под обращением к администрации.


В ходе митинга была принята резолюция. Ее текст вывесили на здании администрации. Охрана попыталась снять резолюцию с подписями, но ее вновь вернули на место.

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Присутствующие пели песни о Ленине.

 
Они высказали мнение: если власти их не услышат, то в следующий раз на такое мероприятие будут приглашены и представители других партий. Может быть, тогда их услышит администрация города. 

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Фото: «Накануне.ru»

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