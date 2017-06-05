523 семьи ждут проведения газа и дорог: 3 года назад им выделили под строительство домов участки под Екатеринбургом (ФОТО)

Бесконечные отписки, кивание друг на друга местных властей и области: вот и все, что видят более 500 многодетных семей, которым в 2014 году выделили участки под строительство домов возле поселка Бобровского Свердловской области.

Три года назад, согласно Указу Президента РФ Путина, 523 многодетным семьям предоставили в собственность земельные участки, предназначенные под строительство домов.



Пообещали провести электричество, газ, проложить к месту строительства дороги, обеспечить инфраструктурой.





Власти муниципалитета и области перекладывают ответственность друг на друга и продолжают ничего не делать. Из намеченных миллиардов рублей на эти нужды выделено лишь 50 млн рублей: на них было проведено электричество, но не везде.





За три года ожидания ничего не изменилось. Обманутые люди пишут в инстанции, но безрезультатно. В ходе такой переписки с чиновниками выяснилось, что дороги к участкам многодетных семей отсутствуют в реестре казны «Сысертского городского округа», поэтому муниципалитет не может выделить деньги из муниципального бюджета на их обустройство и содержание.





По подсчетам разных ведомств, на обеспечение необходимой инфраструктурой всех участков необходимо более миллиарда рублей.





Не дожидаясь изменения ситуации, некоторые семьи уже начали строительство домов на собственных участках. Одна семья даже переехала на новое место из Курганской области. Построила дом и даже перезимовала в нем.





Фото: 66.RU





В Свердловском штабе ОНФ сообщили, что в последнее время не занимаются этой проблемой, потому что с 2015 г. к ним за помощью никто из владельцев участков под Бобровским не обращался, сообщает 66.RU.