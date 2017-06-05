Более 5 тысяч рублей может уйти на утилизацию каждого дерева после урагана в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросам устранения последствий урагана. На нем присутствовали ВРИО губернатора Евгений Куйвашев, Сергей Носов и заместитель главы города по ЖКХ Константин Захаров.

На совещании обсудили вопрос по утилизации поваленных стихией деревьев.





Утилизация одного дерева может стоить от 5 000 рублей. Надо не просто спилить дерево, его надо распилить, убрать ветки. Причем это надо еще куда-то деть, полигон ТБО деревья эти не принимает. Их нужно транспортировать, утилизировать. Это тоже расходы, -- заметил Константин Захаров.



Также было сказано, что помимо расходов на утилизацию деревьев, предстоят существенные затраты на восстановление тротуарной плитки и газонов.



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017