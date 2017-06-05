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Новости Нижнего Тагила

Более 5 тысяч рублей может уйти на утилизацию каждого дерева после урагана в Нижнем Тагиле

5 июня 2017, 17:05Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,совещание,ураган,куйвашев,Носов,Захаров,деревья

В Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросам устранения последствий урагана. На нем присутствовали ВРИО губернатора Евгений Куйвашев, Сергей Носов и заместитель главы города по ЖКХ Константин Захаров.

На совещании обсудили вопрос по утилизации поваленных стихией деревьев.

Утилизация одного дерева может стоить от 5 000 рублей. Надо не просто спилить дерево, его надо распилить, убрать ветки. Причем это надо еще куда-то деть, полигон ТБО деревья эти не принимает. Их нужно транспортировать, утилизировать. Это тоже расходы, -- заметил Константин Захаров.


Также было сказано, что помимо расходов на утилизацию деревьев, предстоят существенные затраты на восстановление тротуарной плитки и газонов.


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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