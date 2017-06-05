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Новости Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев побывал в пострадавшей от урагана в Нижнем Тагиле школе (ФОТО)

5 июня 2017, 16:40Добавить новость
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В рамках поездки в Нижний Тагил после урагана Евгений Куйвашев посетил и поврежденную школу №65. Напомним, у нее от порывов ветра была серьезно повреждена крыша. Евгений Куйвашев осмотрел территорию учебного учреждения на Сухоложском поселке и обозначил направления работы для служб.

Ранее Валерий Суров сообщил TagilCity.ru, что кровлю данной школы оперативно восстановят: у администрации Нижнего Тагила уже есть договоренности об этом с подрядной организацией. 

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

 
Нижний Тагил,Носов,ремонт,куйвашев,школа,Сухоложский,ураган,крышаНижний Тагил,Носов,ремонт,куйвашев,школа,Сухоложский,ураган,крыша

Нижний Тагил,Носов,ремонт,куйвашев,школа,Сухоложский,ураган,крыша
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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