Евгений Куйвашев побывал в пострадавшей от урагана в Нижнем Тагиле школе (ФОТО)5 июня 2017, 16:40Добавить новость
В рамках поездки в Нижний Тагил после урагана Евгений Куйвашев посетил и поврежденную школу №65.
Напомним, у нее от порывов ветра была серьезно повреждена крыша. Евгений Куйвашев осмотрел территорию учебного учреждения на Сухоложском поселке и обозначил направления работы для служб.
Ранее Валерий Суров сообщил TagilCity.ru, что кровлю данной школы оперативно восстановят: у администрации Нижнего Тагила уже есть договоренности об этом с подрядной организацией.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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