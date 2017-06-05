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Новости Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев поручил оперативно восстановить системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила, пострадавшие от урагана (ФОТО)

5 июня 2017, 16:40Добавить новость
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Сегодня Куйвашев посетил Нижний Тагил.

Врио губернатора Свердловской Области Евгений Куйвашев поручил, чтобы все системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила были оперативно восстановлены. В особенности это касается электросетевого хозяйства, сообщает сайт правительства Свердловской области.

 

Куйвашев осмотрел места, на которых ведется уборка трамвайных путей и автодорог от упавших веток. Некоторые из веток также повредили провода и опоры ЛЭП. По некоторым данным ураган повалил около сотни деревьев в Нижнем Тагиле.

 

Напомним, что Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил для оценки урона, нанесенного муниципалитету прошедшим ураганом.

 

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 Фото: сайт правительства Свердловской области


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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