Евгений Куйвашев поручил оперативно восстановить системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила, пострадавшие от урагана (ФОТО)

Сегодня Куйвашев посетил Нижний Тагил.

Врио губернатора Свердловской Области Евгений Куйвашев поручил, чтобы все системы жизнеобеспечения Нижнего Тагила были оперативно восстановлены. В особенности это касается электросетевого хозяйства, сообщает сайт правительства Свердловской области.

Куйвашев осмотрел места, на которых ведется уборка трамвайных путей и автодорог от упавших веток. Некоторые из веток также повредили провода и опоры ЛЭП. По некоторым данным ураган повалил около сотни деревьев в Нижнем Тагиле.

Напомним, что Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил для оценки урона, нанесенного муниципалитету прошедшим ураганом.

Фото: сайт правительства Свердловской области



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017