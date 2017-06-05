| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пенсионерке из Нижнего Тагила незаконно начисляли платежи за коммунальные услуги

5 июня 2017, 18:00Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,суд,жкх,пенсионерка

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку по обращению пенсионерки, которая пожаловалась на незаконное начисление платы за коммунальные услуги и пени за несвоевременную оплату со стороны ООО «Управление».

Установлено, что пенсионерке приходили с 2014 года счета на оплату услуг данной организации, хотя на тот момент договор с организацией уже был расторгнут. Соответственно, никаких услуг не оказывалось.

Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с исковыми требованиями о восстановлении прав заявительницы. Суд иск удовлетворил. Пенсионерка получит компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, сообщает надзорное ведомство. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Жители аварийного дома в Ирбите через прокуратуру добились перерасчета излишне начисленных коммунальных платежей 22 декабря 2016, 12:25
Штраф в 1 миллион рублей за дачу взятки был назначен управляющей компании в Первоуральске 22 декабря 2016, 08:30
Два жителя Нижней Туры получили тюремные сроки за незаконное удержание и вымогательство у потерпевшего тагильчанина 21 декабря 2016, 12:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 296
Подписаться на новости