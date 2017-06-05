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Глава Счетной палаты выступила за повышение пенсионного возраста в России

5 июня 2017, 20:05Добавить новость
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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова прокомментировала тему повышения пенсионного возраста в России.

Тема повышения пенсионного возраста стала широко и остро обсуждается в России. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова высказала свое мнение по этому поводу.

Она уверена, что это надо было сделать давно. Среди аргументов она привела следующий довод: нужно учитывать не только продолжительность жизни россиян, но и степень их работоспособности.

Голикова считает, что параметры трудоспособности пенсионеров гораздо выше, чем они сейчас зафиксированы на планке 55 и 60 лет - для женщин и мужчин соответственно. Также она убеждена, что данная мера приведет к сбалансированности средств пенсионного фонда, сообщает газета «Известия».  

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