Глава Счетной палаты выступила за повышение пенсионного возраста в России

Тема повышения пенсионного возраста стала широко и остро обсуждается в России. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова высказала свое мнение по этому поводу.





Она уверена, что это надо было сделать давно. Среди аргументов она привела следующий довод: нужно учитывать не только продолжительность жизни россиян, но и степень их работоспособности.





Голикова считает, что параметры трудоспособности пенсионеров гораздо выше, чем они сейчас зафиксированы на планке 55 и 60 лет - для женщин и мужчин соответственно. Также она убеждена, что данная мера приведет к сбалансированности средств пенсионного фонда, сообщает газета «Известия».