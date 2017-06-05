Российские чиновники не будут отчитываться о своих аккаунтах в интернете

Чиновникам разрешат не предоставлять отчеты, как это планировалось ранее, о своих блогах и аккаунтах в социальных сетях, об этом сообщает газета «Известия». Эта поправка не коснется тех госслужащих, на которых поступали жалобы в связи с нарушениями ими требований к служебному поведению.





Причиной смягчения правил для чиновников стали возникшие затруднения в предоставлении полных сведений муниципальными и государственными служащими. При этом будут приняты новые поправки, требующие заменить общение под «ником» на реальные данные- фамилию, имя, место работы и настоящую фотографию. Те, кто будет скрывать сведения о своих страницах в интернете, будут лишаться должности.