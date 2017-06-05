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Новости Нижнего Тагила

Ураган повредил кровлю Музея ИЗО в Нижнем Тагиле: произведения искусства спас самоотверженный труд работников культуры (ФОТО)

5 июня 2017, 16:20Добавить новость
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Ураган, прошедший 3 июня по Нижнему Тагилу, не выбирал жертв. От буйства стихии пострадали как жилые дома или коммерческие постройки, так и заведения культуры.

О том, как пережил ураган музей ИЗО, журналистам TagilCity.ru рассказала его директор – Марина Агеева: 

 

К счастью, во время урагана наш музей уже был закрыт. Потому, когда на наше здание по адресу Уральская, 5 упала кровля со здания через дорогу – Уральской, 2, никто не пострадал. Оторванный с соседнего здания кусок кровли пробороздил нашу библиотеку и упал за зданием.


Как можно видеть на фотографиях, со здания Уральская, 2 был сорван действительно очень большой кусок кровли.  

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Фото от 4 июня, 2017 г.

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017


Работникам музея пришлось в экстренном порядке в воскресенье выйти на работу, чтобы устранить последствия урагана и обезопасить от влаги произведения искусства и библиотечный фонд. 

 

После урагана на нашей крыше появились протечки, в некоторых помещениях произошло обрушение потолка. В воскресенье всем пришлось в экстренном режиме выйти на работу. Дыры в шифере на крыше пришлось временно закрыть информационными баннерами о выставках. Стеллажи с книгами в библиотеке были накрыты или перемещены. Благодаря активной работе наших сотрудников, в музее не пострадало ни одного экземпляра книг из библиотечного фонда. Произведения искусства также сохранены, -- сообщила журналистам TagilCity.ru Марина Агеева

 

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Фото: кровля здания библиотеки Музея ИЗО, 4 июня, 2017 г.

 

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Фото: последствия разрушений кровли для помещений Музея ИЗО, 4 июня, 2017 г.

 

О нанесённом стихией ущербе директор незамедлительно доложила руководству – в управление культуры Администрации Нижнего Тагила. Теперь представители музея ожидают выделения средств на восстановление поврежденной кровли.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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