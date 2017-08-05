10 миллионов рублей были похищены группой мошенников у страховых компаний Свердловской области

Следователи выдвинули обвинение группе из семи человек, которая подозревается в мошенничестве с автострахованием. Группировка действовала на территории Свердловской области.



Мошенники покупали дорогие автомобили и страховали их. Затем машины попадали в фиктивное ДТП, и по страховке члены группировки получали выплаты. Каждый участник играл определённую роль: кто-то покупал автомобили, кто-то страховал их, а кто-то занимался имитацией аварии. Обманным путём мошенники смогли получить выплат на сумму в 10 миллионов рублей.



Как сообщает Екатеринбург-ТВ, у одного из членов группировки оказалось богатое криминальное прошлое. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в качестве лидера преступников, которые устроили перестрелку с жителями посёлка Сагра.



В случае, если членов группировки признают виновными в мошеннических действиях, им может грозить заключением сроком до 15 лет.